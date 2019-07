El agresor, por su parte, también detuvo su marcha. Fue ahí cuando este familiar lo increpó para preguntarle por qué había reaccionado así. "Me dice que es oficial de la policía, me muestra la credencial y me sigue apuntando con el arma", contó. Pero rápidamente se dio a la fuga cuando notó que iba a llamar a la policía para contar lo sucedido.