El pasado miércoles 26 de junio, el ex militar llevó a su esposa hasta la puerta de su trabajo como todas las mañanas en Olavarría. A las 9.30 se despidieron. Desde ese momento no supieron nada más sobre él. Su teléfono celular, según indica su estado de Whatsapp, se apagó algunos minutos después y no volvió a encenderse. Esa misma tarde la familia de Cordero hizo la denuncia en la comisaria y comenzó la búsqueda comandada por la fiscal Paula Serrano. Mientras los efectivos rastrillaban la zona y utilizaban perros adiestrados, los allegados de Cordero realizaron varias manifestaciones con una misma consigna: "Queremos que aparezca".