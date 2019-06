El propietario del Ford Fiesta Max salió de su casa el miércoles 26 a las 9.30. La última persona que lo vio fue su pareja, a quien dejó a esa hora en su trabajo. Ella asegura que desde ese entonces no tuvo más noticias. "Se desconoce si levaba dinero o documentación personal. El teléfono celular no lo responde. Los familiares aseguraron que no tenía ningún problema con ellos ni con su pareja", le indicó a Infobae una fuente cercana a la investigación.