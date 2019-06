En el caso del recurso intentado por Bordeira, los magistrados Borinsky y Carbajo consideraron que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la intervención jurisdiccional de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese sentido, los magistrados señalaron que la ex funcionaria "se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el Tribunal" que rechazó el pedido de excarcelación.