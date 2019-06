En los audios también se desprendió otro posible caso de abuso. "Con la mina esta estuvimos dos de los tres. El único que no estuvo fue el que la pasó peor. Y la mina lo tiró, una amiga de toda la vida, pero podría haber levantado el tubo y decir: 'Che, loco, me quiero juntar porque tengo una versión de lo que pasó esa vez, y capaz que ustedes tienen otra'. Gracias a Dios que no se viralizó fuerte. Más con mi apellido, podría haber salido sin asco, pero gracias al cielo y la tierra no fue así. De todas maneras, lo poco que se viralizó fue suficiente como para hacernos pingo a nosotros", le contó Teruel a la joven que lo denunció.