Mega-Reciclatón en Edomex: Gobierno estatal invita a reciclar y ganar productos

Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), anunció la realización del “Mega-Reciclatón”, una jornada ambiental que busca fomentar la cultura del reciclaje y la economía circular entre las y los mexiquenses.

La dependencia estatal informó que las personas interesadas podrán acudir con residuos limpios y separados para facilitar su correcta disposición y reciclaje.

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Entre los materiales aceptados se encuentran:

PET

Papel

Cartón

Aluminio

Tetrapak

Tapitas

Vidrio

Aparatos eléctricos y electrónicos

Asimismo, podrán entregarse electrodomésticos en desuso como planchas, televisores y hornos, así como computadoras, laptops, monitores, teclados, mouse, impresoras, celulares, cargadores y consolas de videojuegos.

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Buscan fortalecer la economía circular en el Estado de México

Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta actividad tiene como propósito impulsar la economía circular, un modelo que busca reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo los recursos mediante el reciclaje y la reutilización.

Las autoridades destacaron que el manejo inadecuado de los desechos impacta directamente en los ecosistemas, además de representar riesgos para la salud pública, por lo que hicieron un llamado a la población para sumarse a esta iniciativa ambiental.

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El Gobierno estatal señaló que este tipo de programas permiten disminuir la contaminación y promover una cultura de responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

La SMAyDS reiteró que la participación ciudadana es fundamental para avanzar hacia un Estado de México más sustentable y con mejores prácticas ambientales.

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¿Dónde y a qué hora será el Mega-Reciclatón?

Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

El “Mega-Reciclatón” se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas en el Parque Naucalli, uno de los espacios recreativos más importantes del municipio de Naucalpan.

El acceso será por la entrada principal ubicada en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, colonia Bulevares, código postal 53150.

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Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y llevar los residuos separados para agilizar el proceso de recepción e intercambio.

Actividades recreativas y educativas

Además del intercambio de residuos, durante la jornada habrá actividades recreativas y educativas enfocadas en el reciclaje, el aprovechamiento de materiales y la protección del entorno natural.

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Con este tipo de iniciativas, el gobierno mexiquense busca fortalecer la conciencia ecológica y promover acciones concretas para disminuir el impacto ambiental generado por los residuos sólidos y electrónicos.

El “Mega-Reciclatón” forma parte de las estrategias impulsadas por la administración estatal para fomentar hábitos responsables y contribuir a la conservación de los recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones.

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