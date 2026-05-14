México

Mega-Reciclatón en Edomex: Gobierno estatal invita a reciclar y ganar productos

Se realizarán actividades recreativas y educativas enfocadas en el reciclaje

Guardar
Google icon
Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli Edomex
Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), anunció la realización del “Mega-Reciclatón”, una jornada ambiental que busca fomentar la cultura del reciclaje y la economía circular entre las y los mexiquenses.

La dependencia estatal informó que las personas interesadas podrán acudir con residuos limpios y separados para facilitar su correcta disposición y reciclaje.

PUBLICIDAD

Entre los materiales aceptados se encuentran:

  • PET
  • Papel
  • Cartón
  • Aluminio
  • Tetrapak
  • Tapitas
  • Vidrio
  • Aparatos eléctricos y electrónicos

Asimismo, podrán entregarse electrodomésticos en desuso como planchas, televisores y hornos, así como computadoras, laptops, monitores, teclados, mouse, impresoras, celulares, cargadores y consolas de videojuegos.

PUBLICIDAD

Buscan fortalecer la economía circular en el Estado de México

Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli Edomex
Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta actividad tiene como propósito impulsar la economía circular, un modelo que busca reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo los recursos mediante el reciclaje y la reutilización.

Las autoridades destacaron que el manejo inadecuado de los desechos impacta directamente en los ecosistemas, además de representar riesgos para la salud pública, por lo que hicieron un llamado a la población para sumarse a esta iniciativa ambiental.

El Gobierno estatal señaló que este tipo de programas permiten disminuir la contaminación y promover una cultura de responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

La SMAyDS reiteró que la participación ciudadana es fundamental para avanzar hacia un Estado de México más sustentable y con mejores prácticas ambientales.

¿Dónde y a qué hora será el Mega-Reciclatón?

Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli Edomex
Mega-Reciclatón Naucalpan Parque Naucalli (Foto: Gob. Edomex)

El “Mega-Reciclatón” se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas en el Parque Naucalli, uno de los espacios recreativos más importantes del municipio de Naucalpan.

El acceso será por la entrada principal ubicada en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, colonia Bulevares, código postal 53150.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación y llevar los residuos separados para agilizar el proceso de recepción e intercambio.

Actividades recreativas y educativas

Además del intercambio de residuos, durante la jornada habrá actividades recreativas y educativas enfocadas en el reciclaje, el aprovechamiento de materiales y la protección del entorno natural.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno mexiquense busca fortalecer la conciencia ecológica y promover acciones concretas para disminuir el impacto ambiental generado por los residuos sólidos y electrónicos.

El “Mega-Reciclatón” forma parte de las estrategias impulsadas por la administración estatal para fomentar hábitos responsables y contribuir a la conservación de los recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones.

Temas Relacionados

Mega-ReciclatónReciclajeNaucalpanEdomexParque Naucallimexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras cover de Cazzu, resurge polémica donde Ángela Aguilar afirma que canción de Selena Quintanilla es suya

Un video donde la cantante habla sobre su EP de covers de “La Reina del Tex Mex” volvió a las redes tras el gesto de A.B. Quintanilla con Cazzu

Tras cover de Cazzu, resurge polémica donde Ángela Aguilar afirma que canción de Selena Quintanilla es suya

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 02:46 horas, a una distancia de 45 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 163.1 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Alex B negó haber sustraído objetos de la casa de su hermano y señaló a Cristina Riva Palacio como la fuente de las acusaciones que Pati Chapoy ha repetido sin verificar

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli en riesgo de desbordarse por acumulación de basura: Delfina Gómez llama a la ciudadanía a no tirar desechos

Vecinos señalan que parte de la red de drenaje está rebasada por los años que tiene y la falta de inversión

Presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli en riesgo de desbordarse por acumulación de basura: Delfina Gómez llama a la ciudadanía a no tirar desechos

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

Del Records, una de las disqueras más importantes de música regional mexicana en Estados Unidos, fue utilizada por el CJNG para lavar dinero mediante la organización de conciertos en México

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

¿Qué pasaría con el Cártel de Sinaloa si se entregan Los Chapitos a EEUU? Estos son los 4 escenarios, según experto

El último pódcast de Héctor Melesio Cuén: las acusaciones contra Rocha Moya que grabó cinco días antes de su asesinato

Renuncia fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua tras presunta omisión en caso del laboratorio clandestino

Fiscalía de Chihuahua investiga bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le dio los lentes originales de John Lennon durante una investigación paranormal

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

Tras ser mamá, Natalia Lafourcade anuncia shows en el Teatro Metropolitan: fechas y preventa para ‘Cancionera’

Tras su paso por Palacio Nacional, Junior H anuncia gira por México: fechas y ciudades para su “Tour Estadios”

DEPORTES

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

Henry Martín pide perdón a la afición tras fallar penal que eliminó al América de las semifinales

¡Dejan todo para la vuelta! Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de la semifinal

Es un hecho, Estados Unidos pierde a otra figura clave para el Mundial 2026

Esta fue la reacción del Gato García tras cumplir su sueño y entrenar con Guillermo Ochoa