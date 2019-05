Además, para Yaconis y Aduriz la resistencia a brindar el ADN -que se toma a través de un hisopado bucal, en proceso no invasivo que dura 30 segundos- les resulta absurda. "La huella dactilar está sancionada desde 1911, probablemente en 1910 la gente se opondría a poner su huella, hoy no se opone nadie. Hasta en el teléfono la ponés, te la piden y no lo cuestionás. Esto es exactamente lo mismo. Es el mismo cambio cultural que hay que hacer. No estás condenando con el registro, ni lo estás estigmatizando, es una ley de carácter registral", asegura efusiva.