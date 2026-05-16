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Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora en Campeche y anuncia Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios

La productora beneficiará a 200 mil personas de Campeche, Yucatán y Tabasco

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Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este 15 de mayo la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar en Campeche, con una inversión de 130 millones de pesos y capacidad para producir 100 mil litros diarios. La obra, parte del Plan Campeche, beneficiará a 200 mil personas en tres estados y apoya a 877 productores locales a quienes se les garantiza un precio de compra de 11.50 pesos por litro.

La primera planta pasteurizadora construida en México desde 1985

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que desde 1985 no se renovaba ni construía una instalación de estas características en el país. La planta generará 450 empleos directos en Campeche e incorpora un componente ambiental con el tratamiento de más de 200,000 litros de agua para la región, además de planes para energías renovables.

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El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, destacó que el programa busca garantizar la soberanía alimentaria y se traduce en empleo y reconocimiento para los productores. Campeche aporta 48 millones de los aproximadamente 750 millones de litros que se producen anualmente en el país.

Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum recordó que durante los gobiernos anteriores se descuidó la producción lechera nacional y se optó por importar alimentos. “Entre todos armamos este proyecto, es apoyo a los productores de leche. Son 877 productores que se les dieron los insumos, se produce la leche y se compra a 11.50 el litro, es decir, se garantiza el precio. Con eso se tiene para vivir", afirmó.

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Beca Gertrudis Bocanegra llega a todos los universitarios de Campeche

La mandataria anunció que todos los estudiantes universitarios del estado tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra, un esquema que ya opera en Michoacán y Chiapas. Con este apoyo, Campeche completa una cadena de becas que cubre todos los niveles educativos:

  • Beca Rita Cetina: cubre uniformes y útiles para alumnos de primaria hasta secundaria.
  • Beca Benito Juárez: dirigida a jóvenes de preparatoria.
  • Beca Gertrudis Bocanegra: para educación superior, ahora disponible en Campeche.
Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar. (Foto: Presidencia)

Una obra que abre la puerta a la exportación

La gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román reconoció que la planta no solo garantiza el suministro de leche para la región, sino que abre la posibilidad de pensar en exportación a futuro.

La beneficiaria del Programa de Abasto Social Productor Alma Rosa Cen Romero señaló que la instalación resuelve problemas de comercialización que enfrentaban los productores locales, y se complementa con programas como las Escuelas de Campo, donde reciben acompañamiento técnico.

La obra forma parte del compromiso 67 del Gobierno de México. El Plan Campeche contempla una inversión total de mil 200 millones de pesos y la meta del programa Leche para el Bienestar es atender a 10 millones de derechohabientes -principalmente en zonas de alta marginación- para 2030. Actualmente el programa beneficia a 7.5 millones de personas en el país con leche a mitad de precio.

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