Sin embargo, el drama para los Melmann no terminó con ese fallo. Recién a mediados de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata consideró que el resultado del ADN de un vello púbico masculino presente en el cuerpo de Natalia (la cuarta muestra, que tras tantos años estaba degradada como evidencia, según los peritos) no era suficiente para probar la coautoría del ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, que fue juzgado 17 años más tarde y absuelto sin haber pasado un solo día en prisión.