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The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

La banda finlandesa, una de las más populares en el inicio del siglo, confirmó su regreso al país con el ‘Weirdo Tour’, que recorrerá América Latina durante el segundo semestre

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El 'Weirdo Tour' de The Rasmus incluye once fechas en Latinoamérica, con Bogotá como la única ciudad colombiana en el itinerario - crédito @therasmus/Instagram
El 'Weirdo Tour' de The Rasmus incluye once fechas en Latinoamérica, con Bogotá como la única ciudad colombiana en el itinerario - crédito @therasmus/Instagram

La banda finlandesa The Rasmus anunció el regreso a Latinoamérica con la gira Weirdo Tour, que incluirá una presentación en Bogotá el 22 de octubre de 2026, en el Auditorio Mayor CUN. Esta gira, con once fechas en la región, representa una de las giras más amplias del grupo en los últimos años.

El recorrido iniciará el 16 de octubre en San Salvador y seguirá por ciudades como Tegucigalpa, San José, Quito, Panamá, Lima, Santiago, São Paulo, Montevideo y Buenos Aires, con Bogotá como única parada en Colombia.

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The Rasmus mantiene una base de seguidores sólida en Colombia, donde su mezcla de rock alternativo y melodías oscuras ha marcado a varias generaciones desde el lanzamiento de su disco Dead Letters en 2003. Canciones como In The Shadows o First Day Of My Life siguen gozando de rotación radial con regularidad.

Las entradas para la presentación en la capital colombiana podrán adquirirse a través de Mini Tickets. Según adelantó la plataforma, al comprar la entrada recibien un código QR vía correo electrónico que puede llevarse el día del evento desde el teléfono celular o impreso para su lectura en la entrada; o bien, pueden recibir la boleta en físico, vía domicilio, y acalró que los envíos se realizan los martes y viernes de cada semana. Aunque también se puede reclamar la boleta física directamente en la taquilla el día del concierto.

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The Rasmus confirma concierto en Bogotá el 22 de octubre de 2026 como parte del Weirdo Tour, su gira más extensa en Latinoamérica en años - crédito @therasmus/Instagram
The Rasmus confirma concierto en Bogotá el 22 de octubre de 2026 como parte del Weirdo Tour, su gira más extensa en Latinoamérica en años - crédito @therasmus/Instagram

The Rasmus: la referencia del rock de los 2000

The Rasmus nació en 1994 en Helsinki, cuando Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Pauli Rantasalmi y Jarno Lahti eran estudiantes de secundaria aficionados al rock mezclado con funk al estilo de los Red Hot Chili Peppers.

Tras algunos cambios de alineación, la banda firmó con Warner Music Finland en 1996 y lanzó su álbum debut, Peep, que obtuvo disco de oro en Finlandia y le valió el EMMA al mejor artista nuevo. En 1997 publicó Playboys, también certificado oro.

El disco Hell of a Tester (1998) marcó su giro hacia un rock más directo y atmosférico. Un año después, la salida del baterista Janne Heiskanen —que se retiró a meditar en India tras un concierto como teloneros de Red Hot Chili Peppers— puso al grupo al borde de la disolución. Aki Hakala, que hasta entonces vendía mercancía de la banda, tomó su lugar.

En 2000 adoptó el nombre definitivo de The Rasmus y firmó con Playground Music. Su álbum Into (2001) debutó en el número uno de Finlandia y fue el primero en distribuirse en otros países europeos. En 2002 arrasaron en los EMMA con cuatro premios.

El quinto álbum, Dead Letters (2003), catapultó a la agrupación a la fama internacional: vendió más de dos millones de copias, acumuló ocho discos de oro y seis de platino, y su sencillo In the Shadows batió el récord de derechos de interpretación recibidos en el extranjero por una composición finlandesa. Ese año ganó el MTV Europe Music Award al Mejor Acto Nórdico.

El sencillo principal del álbum Dead Letters catapultó a los finlandeses a la fama internacional - crédito Warner Music

Con sus trabajos posteriores, Hide from the Sun (2005) y Black Roses (2008) —este último producido junto a Desmond Child— la banda mantuvo su presencia internacional, mientras que la recopilación Best of 2001–2009 cerró la década con el inédito October & April junto a Anette Olzon, de Nightwish.

Entre 2011 y 2021 atravesó una etapa de cambios. Ylönen lanzó un álbum solista y la banda firmó con Universal Music Finland. Su disco homónimo de 2012 incluyó I’m a Mess, canción oficial del Campeonato Europeo de Atletismo. En 2017 publicó Dark Matters. La pandemia de COVID-19 tensó al grupo: grabó material de forma remota desde distintos países y el vocalista llegó a plantearse disolver la banda. En 2021, el guitarrista fundador Pauli Rantasalmi abandonó el proyecto por razones personales.

La llegada de la guitarrista Emilia “Emppu” Suhonen marcó una nueva etapa. En 2022 representaron a Finlandia en el Festival de Eurovisión en Turín con Jezebel, terminó en el puesto 21 y publicaron Rise, su décimo álbum. En 2024 firmó con Playground Music y Better Noise Music, y en septiembre de 2025 lanzó Weirdo, su undécimo disco, acompañado de una gira mundial. A lo largo de más de tres décadas, la banda ha vendido más de seis millones de álbumes en todo el mundo.

La banda finlandesa visitó Colombia en dos ocasiones. La primera fue en el pico de su carrera en el Palacio de los Deportes de Bogotá, el 4 de abril de 2006. Además de los temas del LP que promocionaba en ese momento, Hide From The Sun y sus éxitos radiales, ese día sumó al repertorio una versión de Suerte (Whenever, Wherever) de Shakira, cantada por Eero, como preámbulo a la interpretación de In The Shadows.

Con su regreso en 2023, en concierto celebrado en el Teatro Royal Center, volvió a sorprender al público colombiano al salir a la tarima al ritmo de La gota fría de Carlos Vives.

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