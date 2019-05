"La Rioja es la única provincia del país que no tiene calendario electoral. No tenemos la certeza de por qué el gobernador suspendió las elecciones, que estaban previstas para el 12 de mayo", afirmó el diputado. "Nosotros tenemos candidato, estamos trabajando", afirmó con relación a Julio Martínez, compañero y amigo de Olivares, que se quebró en llanto cuando lo consultaron en radio La Red sobre lo que había sucedido: "No se entiende", llegó a decir.