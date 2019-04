La defensa del médico, encabezada por el abogado Diego Szpigiel, pidió que sea absuelto. En su alegato, la fiscal Carreira aseguró que "el hecho ocurrió y no hay duda, es un homicidio, acá la discusión es si el autor es penalmente responsable… No fueron disparos para defenderse: fueron disparos al bulto. No corría peligro su vida. Villar dijo que Krabler le apuntó con el arma. Eso no fue así. El pistolón estaba debajo del cuerpo de la víctima".