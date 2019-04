Y siguió: "Efectué los disparos porque sentí que me moría, que me mataban. Todo el tiempo tuve miedo de que me mataran. Me amenazó y me dijo 'te voy a matar, hijo de puta' mientras era apuntado con un pistolón. El primer disparo no sé cómo lo hice. Lo único que atiné fue a salir corriendo. No pensé ni dónde ni cuántas veces disparé. Me dio terror ver el arma con la que me apuntaban. Por mis problemas coronarios cuando me apuntaron pensé que si no me moría ahí me moría después. Todo duró 5 segundos. No tuve intención de matar a nadie, ni de que me mataran. Yo mismo llamé al 911. Defendí mi vida porque vi de cerca a la muerte".