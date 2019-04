Fue el testimonio más duro contra Villar Cataldo. El cirujano mantuvo durante estos tres años el mismo relato: "Él me empujó y me tiró al piso, hizo para adelante con el auto y me pisó las piernas. Yo rodé hasta el cantero donde había dejado mi arma y la agarré. Me di vuelta y vi que me apuntaba. Desde el piso disparé al bulto".