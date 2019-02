"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", sostuvo la jueza, que también contó con el apoyo de la Asociación de Magistrados que rechazó las críticas por su actuación en una causa judicial.