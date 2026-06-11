Exesposa de Diomedes Díaz le negó el ingreso a Iván Cepeda a La Ventana Marroncita: “No entran guerrilleros”

La exesposa de Diomedes Díaz impidió el acceso del equipo político de Iván Cepeda a uno de los sitios más emblemáticos del folclor vallenato, generando reacciones divididas en redes sociales y entre figuras del género - crédito X

La tensión política en Colombia aumentó tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo. La polarización se hizo visible en distintos rincones del país, incluidos lugares tradicionalmente alejados del debate electoral.

En el corregimiento de La Junta, Cesar, la controversia se instaló luego de que Patricia Acosta, exesposa del célebre cantante Diomedes Díaz y administradora del sitio turístico La Ventana Marroncita, negara el ingreso a la avanzada del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

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El incidente ocurrió cuando el equipo político de Cepeda llegó al icónico museo para realizar un recorrido y establecer contacto con la comunidad local. Testigos señalaron que los miembros de la avanzada buscaban instalar propaganda electoral y retratar a Acosta junto a material de campaña del candidato del Pacto Histórico.

“Aquí no entran guerrilleros”: la frase que encendió el debate

Patricia Acosta negó el ingreso a la avanzada de Iván Cepeda en La Ventana Marroncita, en La Junta, Cesar, durante la primera semana de junio - crédito Composición Fotográfica: Diccionario Costeño/Facebook, X, Reuters

De acuerdo con lo evidenciado en los videos virales, Patricia Acosta frenó el paso del grupo político de manera categórica. “Aquí no entran guerrilleros”, pronunció ante la mirada de turistas y residentes, una afirmación que se viralizó rápidamente a través de videos publicados en la red social X.

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El episodio generó reacciones inmediatas. Varios usuarios señalaron que la postura de Acosta la alineaba públicamente con la campaña de Abelardo de la Espriella, rival ideológico de Cepeda en la actual contienda presidencial. Al difundirse las imágenes, la administradora del lugar recibió tanto críticas como mensajes de respaldo.

Algunos la acusaron de “prepotente” y “excluyente”, mientras que otros justificaron su decisión al sostener que se trataba de un espacio privado y ella tenía la facultad de decidir quién podía acceder.

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La negativa de Acosta se fundamentó en la intención de evitar que el museo fuera utilizado para fines políticos, una postura que refleja el clima de confrontación que vive el país tras la primera vuelta.

Ni Iván Cepeda ni su equipo de prensa emitieron un pronunciamiento oficial sobre el incidente en La Junta, y la familia Díaz Acosta tampoco publicó un comunicado - crédito Reuters

Reacciones de figuras del vallenato y en redes sociales

Las declaraciones de Patricia Acosta no pasaron desapercibidas en el universo del vallenato. Músicos y allegados al folclor se manifestaron en sus cuentas personales. El compositor Wilfran Castillo expresó: “Firmes por la patria”, en alusión al gesto de Acosta. Luis Ángel Díaz, hijo del “Cacique de la Junta”, intervino con un comentario celebratorio: “Jajajajaja así es”.

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Entre los usuarios de redes, las opiniones se dividieron. Algunos defendieron la autonomía de Acosta sobre el museo: “La casa y la ventana es de ella! Ella decide a quien deja y a quien no. Así de sencillo”, mientras que otros cuestionaron lo que consideraron una falta de pluralidad: “Qué falta de respeto con los colombianos que defienden su ideología política en su tierra, recójase señora Patricia”.

El valor simbólico de La Ventana Marroncita

La Ventana Marroncita ocupa un lugar central en la cultura vallenata y en la memoria popular de la región. El sitio fue bautizado así por inspirar una de las canciones más recordadas de Diomedes Díaz, que dedicó varias de sus composiciones a Patricia Acosta.

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Testigos señalaron que el equipo de Iván Cepeda buscaba instalar propaganda electoral y retratar a Patricia Acosta con material de campaña del Pacto Histórico - crédito @luisangeldiazoficial/X

Cada año miles de visitantes llegan desde diferentes puntos del país y del extranjero para conocer la vivienda donde el cantante cortejaba a quien fuera su musa, y donde se atesoran objetos, fotografías y recuerdos personales del artista.

La importancia del museo trasciende lo turístico, ya que es considerado un “templo” para los seguidores del vallenato. Su administración privada es objeto de debate, sobre todo en medio de la temporada electoral y el uso de espacios culturales para actividades proselitistas.

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Hasta la fecha, ni Iván Cepeda ni su equipo de prensa han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente en La Junta. Tampoco la familia Díaz Acosta ha publicado comunicado alguno. El contexto nacional está marcado por una discusión intensa entre dos propuestas políticas opuestas, que han llevado la polarización a escenarios no habituales.