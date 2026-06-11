Confirman por qué el precio de la papa, las verduras y del tomate están tan altos y qué pasará en los próximos meses

El consumo per cápita de papa en Colombia ronda los 57 a 61 kilogramos anuales, según Fedepapa - crédito Colprensa

El impacto de la inflación de alimentos en Colombia persiste durante el primer semestre de 2026 y afecta de manera notable el poder adquisitivo de los hogares. Los incrementos en los precios de frutas, verduras y carnes son los principales responsables del encarecimiento, lo que dificulta la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y golpea con dureza la economía familiar.

Según el informe, entre enero y mayo de 2026 los alimentos se ubicaron como el segundo factor de presión inflacionaria después de los servicios en Colombia. El alza se debe, principalmente, a choques de oferta ocasionados por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas en zonas productoras, así como ajustes salariales recientes y la indexación de precios.

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El “equilibrio” entre productos procesados y perecederos ha sido alterado a raíz del aumento de los costos, lo que ha provocado un mayor gasto en la canasta familiar, según destaca la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en el comentario económico denominado “Precios de los alimentos continúan presionando la inflación”.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

Y es que en mayo de 2026, la inflación anual alcanzó 5,84%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), algo que representa un aumento respecto al 5,68% registrado en abril. La variación mensual fue del 0,47%, inferior al 0,52% que preveían los analistas del mercado.

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Los principales rubros que explican este incremento fueron:

Servicios: 3,2 puntos porcentuales (pp).

Alimentos: 1,1 pp.

Regulados: 1,0 pp.

Bienes: 0,5 pp.

Dicha tendencia apunta a una persistente aceleración de la inflación, alejándose de la meta establecida por el Banco de la República.

En lo que va del año, la inflación acumulada suma 4,36%, por encima del 3,63% observado en el mismo periodo de 2025 y esto equivale al 68% de la inflación proyectada para el cierre de 2026. Aunque los servicios encabezan el alza, los alimentos han incrementado su participación como fuente de presión inflacionaria. Por divisiones de gasto, alojamiento y servicios públicos encabezaron la inflación con un aporte de 1,4 pp y una variación de 4,5%, impulsadas por el arriendo imputado. Los alimentos registraron una variación anual del 6,0%, mientras que restaurantes y hoteles mostraron una variación de 9,6%.

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En términos mensuales, la mayor contribución provino de alojamiento y servicios públicos (0,3pp), seguido por transporte (0,1pp) y restaurantes y hoteles (0,04pp).

La inflación impacta las decisiones económicas de los hogares colombianos - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Comportamiento de los precios de los alimentos

Durante mayo, la inflación anual de alimentos disminuyó de forma leve al situarse en 6,0%, frente al 6,7% de abril. La baja se atribuye a la moderación en las subidas de precios de frutas y verduras, aunque, según Anif, las presiones han sido “sostenidas en lo corrido del año”.

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La inflación de alimentos en el acumulado de enero a mayo se ubicó en 5,8%, por encima del 4,9% para el mismo periodo de 2025. En este resultado, los alimentos perecederos fueron determinantes, con una variación de 14,8% y un aporte de 3,4 pp. De igual forma, los alimentos procesados también aumentaron sus precios, con una variación de 3,2% y una contribución de 2,4 pp. Como resalta Anif, “los perecederos, aunque solo representan el 21% del total de la canasta de alimentos, han explicado cerca del 60% de la inflación de este rubro en lo corrido del año”.

Dentro del grupo de perecederos, las frutas frescas destacaron en el impacto inflacionario con 1,5pp, seguidas por la papa (0,6pp) y el tomate (0,5pp) como los mayores aportantes.

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Causas del aumento en productos clave

Anif resaltó que el encarecimiento de los alimentos en Colombia está directamente relacionado con fenómenos agroclimáticos, en especial, las lluvias persistentes en regiones productoras. Según la entidad que preside José Ignacio López, “la menor oferta de limón, mora, tomate de árbol y mango respondió a las lluvias en Antioquia, Santander y Norte de Santander”. Detalló:

Papa: el producto acumuló tres meses consecutivos de aumentos de precio por la finalización de ciclos productivos y menor producción en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia.

Tomate: el alza en los precios entre enero y abril se debió a menores volúmenes cosechados en Norte de Santander, Huila y Cundinamarca.

Procesados, carne de res y sus derivados: lideraron los incrementos, con una contribución de 1,0 pp durante el año, debido a la contracción de la producción ganadera en Córdoba, Antioquia y Meta. A su vez, la leche incrementó su precio, con un aporte de 0,5pp, afectada por las dificultades de pastoreo derivadas del exceso de lluvias en las zonas altoandinas.

Aunque en mayo la inflación anual de alimentos se moderó de 6,7% a 6,0%, en lo corrido del año las presiones han sido sostenidas - crédito Anif

Proyecciones y advertencias

Anif señaló en el análisis que las presiones inflacionarias sobre los alimentos persistirán. Según la entidad, la inflación del año corrido de alimentos se ubicó en 5,8% (4,9% en 2025), impulsada por los perecederos, que, con una variación de 14,8% (8,3% en 2025), aportaron 3,4 pp, mientras los procesados contribuyeron con 2,4 pp con una variación de 3,2%.

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De acuerdo con el centro de pensamiento, en la composición de la canasta, al interior de los alimentos perecederos, las frutas frescas (1,5 pp), la papa (0,6 pp) y el tomate (0,5 pp) concentraron los mayores aportes a la inflación de alimentos en lo corrido del año”.

Destacó la Asociación que la dinámica climática continuará determinando la oferta de productos básicos. Además, los ajustes salariales y la indexación seguirán presionando los precios tanto en el sector de servicios como de alimentos.

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