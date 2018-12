"Estoy feliz, recién me avisaron y mi hija Mía me abrazó y me preguntó por qué lloraba, si tenía que volver a allá, pero le dije que no, que ya no voy a volver, y nos abrazamos. Estoy muy contenta porque se acabó esta pesadilla", comentó Suárez Eguez a Infobae, desde su casa en Montero, a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.