¿Romance en horario laboral? Captan a trabajadores del IMSS besándose en clínica de Puebla

Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y obligaron al IMSS a iniciar una investigación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifestó su rechazo ante la conducta de dos trabajadores de la clínica 6 de Puebla, luego de que circulara en redes sociales un video donde ambos aparecen en una situación íntima dentro de las instalaciones médicas.

Las imágenes comenzaron a viralizarse después de que derechohabientes captaran a los empleados mientras permanecían en una zona visible al público dentro de la unidad ubicada sobre Avenida 15 de Mayo, en la colonia Valle Dorado.

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El organismo confirmó que ya identificó a los involucrados y que se levantó un acta para investigar lo sucedido.

En la grabación se observa a un hombre y una mujer intercambiando besos y muestras de afecto mientras usuarios de la clínica permanecían en espera de atención médica. El hecho generó molestia entre pacientes y acompañantes, quienes cuestionaron el comportamiento de los trabajadores en horario laboral y dentro de un espacio destinado al servicio público.

Algunos derechohabientes señalaron que, mientras ocurría la escena, varias personas, entre ellas adultos mayores, aguardaban durante largos periodos para ser atendidas por personal médico.

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Pacientes criticaron la conducta de los empleados mientras varias personas esperaban atención médica.

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales reaccionaron con críticas hacia los involucrados y calificaron la situación como una falta de profesionalismo. Además, varios internautas pidieron que el IMSS tome medidas al respecto, argumentando que en distintas clínicas del estado existen constantes quejas relacionadas con retrasos, largas filas y malos tratos hacia los pacientes.

Debido al alcance que alcanzó el caso en plataformas digitales, el IMSS emitió un comunicado oficial para fijar postura sobre lo sucedido dentro de la clínica 6.

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De acuerdo con el área de comunicación social de la dependencia, directivos del instituto desaprobaron la conducta mostrada por los empleados al considerar que ese comportamiento no corresponde a los principios, valores ni lineamientos éticos que deben regir al personal.

Asimismo, la institución informó que se ordenó el levantamiento del acta administrativa correspondiente con el objetivo de iniciar una investigación laboral conforme a la normatividad vigente y al contrato colectivo de trabajo.

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El IMSS también reiteró su compromiso con el respeto, la integridad y el cumplimiento de los valores institucionales dentro de todas sus unidades médicas.

Aunque el organismo confirmó que ambos trabajadores ya fueron identificados, hasta el momento no se han dado a conocer sus nombres ni las posibles sanciones que podrían enfrentar tras la difusión del video viral que generó polémica entre usuarios de redes sociales y derechohabientes en Puebla.

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