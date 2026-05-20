México

¿Romance en horario laboral? Captan a trabajadores del IMSS besándose en clínica de Puebla

El momento se volvió viral luego de que derechohabientes grabaran a dos empleados en actitud cariñosa dentro de la clínica 6

Guardar
Google icon
Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y obligaron al IMSS a iniciar una investigación.
Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron indignación y obligaron al IMSS a iniciar una investigación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifestó su rechazo ante la conducta de dos trabajadores de la clínica 6 de Puebla, luego de que circulara en redes sociales un video donde ambos aparecen en una situación íntima dentro de las instalaciones médicas.

Las imágenes comenzaron a viralizarse después de que derechohabientes captaran a los empleados mientras permanecían en una zona visible al público dentro de la unidad ubicada sobre Avenida 15 de Mayo, en la colonia Valle Dorado.

PUBLICIDAD

El organismo confirmó que ya identificó a los involucrados y que se levantó un acta para investigar lo sucedido.

En la grabación se observa a un hombre y una mujer intercambiando besos y muestras de afecto mientras usuarios de la clínica permanecían en espera de atención médica. El hecho generó molestia entre pacientes y acompañantes, quienes cuestionaron el comportamiento de los trabajadores en horario laboral y dentro de un espacio destinado al servicio público.

Algunos derechohabientes señalaron que, mientras ocurría la escena, varias personas, entre ellas adultos mayores, aguardaban durante largos periodos para ser atendidas por personal médico.

PUBLICIDAD

Pacientes criticaron la conducta de los empleados mientras varias personas esperaban atención médica.
Pacientes criticaron la conducta de los empleados mientras varias personas esperaban atención médica.

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales reaccionaron con críticas hacia los involucrados y calificaron la situación como una falta de profesionalismo. Además, varios internautas pidieron que el IMSS tome medidas al respecto, argumentando que en distintas clínicas del estado existen constantes quejas relacionadas con retrasos, largas filas y malos tratos hacia los pacientes.

Debido al alcance que alcanzó el caso en plataformas digitales, el IMSS emitió un comunicado oficial para fijar postura sobre lo sucedido dentro de la clínica 6.

De acuerdo con el área de comunicación social de la dependencia, directivos del instituto desaprobaron la conducta mostrada por los empleados al considerar que ese comportamiento no corresponde a los principios, valores ni lineamientos éticos que deben regir al personal.

Asimismo, la institución informó que se ordenó el levantamiento del acta administrativa correspondiente con el objetivo de iniciar una investigación laboral conforme a la normatividad vigente y al contrato colectivo de trabajo.

El IMSS también reiteró su compromiso con el respeto, la integridad y el cumplimiento de los valores institucionales dentro de todas sus unidades médicas.

Aunque el organismo confirmó que ambos trabajadores ya fueron identificados, hasta el momento no se han dado a conocer sus nombres ni las posibles sanciones que podrían enfrentar tras la difusión del video viral que generó polémica entre usuarios de redes sociales y derechohabientes en Puebla.

Temas Relacionados

IMSSviralredes socialesPueblaromancemexico-viralesmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Pedir licencia para participar en “La Casa de los Famosos” complicó la presencia del cantante y actor dentro del partido

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

Te decimos cómo prepararlos desde casa

Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026

El fenómeno El Niño podría intensificarse entre junio y agosto de 2026 con impactos devastadores en todo México

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa sancionadas por EEUU

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

¿Cristian Castro busca una mamá o una novia? Maryfer Centeno lanza teoría que desata polémica

Armys dispuestas a construir un estadio para cuando BTS vuelva en 2027 a México: “Compramos el terreno”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

DEPORTES

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¡Histórico! Monterrey albergará el partido número 1000 en la historia de los Mundiales cuando Túnez se enfrente a Japón

¿Sabías que originalmente Cruz Azul era un equipo de beisbol y no de futbol?

La increíble historia que ilusiona a los aficionados de Pumas tras el campeonato del Arsenal en la Premier League

Niño sale a las calles en Puebla a pedir ayuda para completar su álbum del Mundial 2026: no tiene dinero para comprar sobres