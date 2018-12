"Cuando me vuelvo al hospital había dos psicólogos hablando con mi marido y les cuento el relato. Uno me dijo que si la nena hace eso es porque alguien la indujo a que lo haga. Ahí relajé un poco porque sentí que por fin alguien me estaba escuchando. Llamaron al Juzgado N° 9 y dijeron que la parte de Legales debía venir. En el Naval no le querían dar el alta y yo lo único que pedía era que la revisaran. Médicos la revisaron entonces y, sin tocarla, me dijeron que no había sido penetrada", asegura.