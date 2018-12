Farré volvió a ser noticia días atrás cuando le contó en exclusiva a Infobae que el "testigo clave" para frustrar el atentado contra el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había sido él. También denunció en esa charla desde la prisión que lo querían matar. "Naco tiene gente en todos lados, me amenazó, me amenaza y me va a hacer matar. Podría haber quedado esperando que lo maten y pedir la recompensa a cambio de decirles quién fue, pero me presenté espontáneamente", comentó.