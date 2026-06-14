México

Tren Felipe Ángeles Suburbano-AIFA : continúan tarifas promocionales durante junio 2026

El servicio recorre 12 estaciones y tarda entre 43 y 50 minutos; la tarifa promocional sigue vigente en junio durante el mundial 2026 y el acceso es mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada

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Tren de pasajeros moderno blanco y gris en movimiento sobre vías elevadas, con un paisaje urbano y semi-rural de las afueras de la Ciudad de México bajo un cielo azul claro.
El servicio arrancó con una promoción prevista para 30 días —hasta el 26 de mayo—, pero las autoridades optaron por prolongarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Felipe Ángeles mantiene su tarifa promocional de $45.00 MXN en el trayecto completo Buenavista-AIFA durante junio de 2026, según confirmó la cuenta oficial @TrenAIFA en X. La línea, inaugurada el 26 de abril, extendió el esquema de precios reducidos sin anunciar una fecha de cambio.

El servicio arrancó con una promoción prevista para 30 días —hasta el 26 de mayo—, pero las autoridades optaron por prolongarla.

Los usuarios que aborden en cualquier estación intermedia del ramal pagan $11.50 MXN, independientemente del destino dentro del tramo Lechería-AIFA. El acceso opera exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, válida también en Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici.

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Lo que costará el tren cuando termine la promoción

Infografía detallando el costo y tiempo del viaje en tren al AIFA. Muestra un tren, el aeropuerto, tarifas de 45 y 110 pesos, y datos de duración y distancia.
El tren que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ofrece una tarifa promocional de 45 pesos mexicanos y un recorrido de menos de 60 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA, en vigor desde abril de 2026, establece la estructura tarifaria que regirá una vez concluido el periodo de lanzamiento. Según ese documento, el trayecto completo al aeropuerto pasará de $45.00 a $110.00 MXN, más del doble del precio promocional.

La escala de precios definitiva se divide por distancia recorrida:

Viaje corto (0 a 12.89 km): $11.50 MXN

Viaje medio (12.9 a 25.59 km): $26.50 MXN

Viaje largo (25.60 a 37.6 km): $40.00 MXN

Viaje AIFA (0 a 41.2 km): $110.00 MXN

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad ha confirmado la fecha exacta en que entrará en vigor la tarifa regular. El reglamento institucional permite inferir que el ajuste debía aplicarse al cumplirse el primer mes de operación, pero la prórroga activa contradice ese plazo. Jorge Mendoza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público, señaló al momento de la inauguración que las nuevas tarifas “serán mucho más accesibles que cualquier otro medio tradicional” para llegar al AIFA.

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Los menores de 115 centímetros de estatura viajan sin costo, tanto durante la promoción como después de su conclusión, según dispone el reglamento.

Publicidad del Tren Felipe Ángeles, con un código QR y una tarjeta de transporte de colores brillantes. Se observa el logo de Banobras y texto sobre la tarifa promocional
Una imagen promocional del Tren Felipe Ángeles muestra un código QR y una tarjeta de transporte colorida, anunciando la continuidad de la tarifa promocional para viajes entre Buenavista y el AIFA. (X/@Tren Aifa)

El tren que conecta el centro de la CDMX con el aeropuerto

Vista exterior de una terminal de aeropuerto con numerosos pasajeros y sus equipajes haciendo fila. Un autobús blanco y un coche plateado se ven en la calzada.
La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la línea el 26 de abril de 2026 junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Felipe Ángeles cubre 12 estaciones desde Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Zumpango, Estado de México. El recorrido completo toma entre 43 y 50 minutos, con frecuencias actuales de cada 30 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la línea el 26 de abril de 2026 junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. En el acto, Sheinbaum confirmó el nombre oficial: Tren Felipe Ángeles, en honor al general revolucionario hidalguense.

El gobierno federal adquirió la totalidad del sistema a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con lo que la operación pasó a ser 100% pública.

Ruta completa: de Buenavista al AIFA en 12 estaciones

Infografía que muestra un tren, el aeropuerto AIFA, y varias ilustraciones detallando las reglas de uso, costo de tarjeta y recarga para el Tren Felipe Ángeles.
La infografía ilustra las reglas de uso, costos de la tarjeta de Movilidad Integrada y procedimientos en caso de extravío para viajar en el Tren Felipe Ángeles al AIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tren utiliza las vías existentes del ramal Buenavista-Cuautitlán hasta Lechería, donde se desvía por un nuevo tramo de 23 kilómetros de doble vía electrificada. Las estaciones del recorrido son:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Las estaciones del nuevo ramal cuentan con escaleras provisionales mientras concluyen las obras de infraestructura definitiva, previstas para mediados de 2026.

Horarios de servicio

El tren opera con cuatro unidades en circulación, cada una con capacidad para 720 personas. Los horarios son: lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas; sábados de 06:00 a 00:00; domingos y días festivos de 07:00 a 00:00. El último tren parte a las 23:30 horas.

La frecuencia actual es de un tren cada 30 minutos, con meta de reducirla a 12 minutos. La Tarjeta de Movilidad Integrada se puede recargar en taquillas y máquinas del Metro, del Metrobús o a través de la aplicación CDMX.

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