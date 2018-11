El político



Uno de los sospechosos fue Rafael Magnasco, que por el escándalo tuvo que renunciar a la Secretaría de Seguridad de Córdoba. El ex funcionario se presentó ante la Justicia para que le practicaran un examen de ADN y lo compararan con las muestras del semen encontrado en el cadáver. No hubo nada que lo involucrara. De hecho ni siquiera habría sido amante de la víctima. Este episodio marcó el final en la carrera política de Magnasco. Su abogado por entonces era Jorge Valverde, que ahora defiende a Lacase.

"A mí me involucraron, no sé si fue político o fue personal porque yo estaba trabajando con en la Secretaría de Seguridad. No sé quién la mató. El error de la investigación fue cambiar tanto de hipótesis. Decían que no descartaban ninguna, pero no investigaron todas a la vez, se cerraban en una y perdían tiempo para otras", dijo Magnasco a la prensa.