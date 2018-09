El domingo a la mañana Soledad Magdalena, de 37 años, entró a la comisaría Guillermo Enrique Hudson, la 4ta. de Berazategui, y dijo lo que ninguno de los agentes esperaba que dijera:"Me vengo a entregar, maté a mi pareja". La policía no tardó en comprobar que no mentía. Declaró haberlo hecho porque su esposo había abusado sexualmente de su hija de 14, de la que era el padrastro. Pero la familia de la víctima niega la versión y habla de una separación y plata como los verdaderos móviles del crimen.