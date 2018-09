En el pasillo, nadie lo cruzaba. Juan A., que había pasado diez años en la cárcel por homicidio, lo conocía a C., lo consideraba su amigo. Le pidió que se calmara, pero C. no quiso saber nada: le disparó en la ingle frente a al menos cuatro testigos consternados para luego correr hasta la mitad del pasillo, tirar otra vez al aire, amenazar un poco e irse corriendo. Mientras tanto, alguien filmaba desde su ventana con su teléfono.