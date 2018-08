Infobae intentó contactar telefónicamente al "Gordo Papa" con cuatro llamados a su casa a lo largo de esta semana. Resultó ser bastante esquivo para estar bajo arresto domiciliario. Siempre fue la misma respuesta: "Luis Alberto no se encuentra." Su hija, por su parte, prefirió no hacer declaraciones para esta nota. "No me gustaría hablar del tema", dijo R.