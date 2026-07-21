Abelardo de la Espriella se refirió a la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado: “Respeto plenamente la autonomía del Congreso”

Abelardo de la Espriella y Honorio Henríquez - crédito Juan David Duque/REUTERS/Prensa Senado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció luego de que se conociera que Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, fuera elegido como presidente del Senado para el primer periodo legislativo del periodo 2026-2030.

El gobierno electo de De La Espriella, a través de su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, había expresado públicamente su respaldo a Alfredo Deluque, senador del Partido de La U, para que presidiera el Senado.

“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia (sic)”, indicó De la Espriella.

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