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Liga MX: partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Durante la segunda fecha, solamente se transmitirán 3 duelos

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La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este martes con el partido de Cruz Azul contra Puebla (X@LigaBBVAMX)
La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este martes con el partido de Cruz Azul contra Puebla (X@LigaBBVAMX)

La jornada número 2 de la Liga MX inicia este martes 21 de julio. Como en ocasiones anteriores, algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga y algunos serán exclusivos de plataformas de streaming.

El primer partido de la fecha será entre Cruz Azul y Puebla, que se enfrentarán en el Estadio Corregidora. Más tarde, el Estadio Nemesio Diez recibirá el duelo entre Toluca y Pumas.

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La jornada cerrará el domingo con dos encuentros: Necaxa recibirá a Monterrey y, por otro lado, Pachuca jugará contra Querétaro.

Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX
Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

Partidos de la jornada 2 que van por televisión abierta

Los partidos de la jornada número 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta son el Toluca vs Pumas, Atlante vs América y Tigres vs Atlético San Luis.

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Martes 21 de julio

  • Cruz Azul vs Puebla
    • 7:00 PM
    • ViX
  • Toluca vs Pumas
    • 9:05 PM
    • Fox, Fox One, 7

Viernes 24 de julio

  • Atlante vs América
    • 8:00 PM
    • 7
  • Tijuana vs León
    • 8:00 PM
    • Fox, Fox One

Sábado 25 de julio

  • Chivas vs FC Juárez
    • 5:00 PM
    • Prime Video
  • Tigres vs Atlético San Luis
    • 9:00 PM
    • Fox, Fox One, 7
  • Santos Laguna vs Atlas
    • 9:00 PM
    • ViX, Disney+, ESPN

Domingo 26 de julio

  • Necaxa vs Monterrey
    • 5:00 PM
    • Fox, Fox One
  • Pachuca vs Querétaro
    • 6:00 PM
    • Fox, Fox One
Pachuca es líder con mejor diferencia de goles
Pachuca es líder con mejor diferencia de goles (Especial)

Lo que dejó la fecha 1 del campeonato

La Jornada 1 del Apertura 2026 en la Liga MX se jugó en medio de la atención mundialista, pero dejó partidos intensos y varios regresos esperados. Necaxa inició el torneo con una remontada ante Atlante, equipo que volvió a Primera División y se adelantó en el marcador, aunque terminó cediendo ante la reacción de los Rayos en la segunda mitad. Por su parte, Tijuana sorprendió venciendo 3-1 a Tigres, que mostró un funcionamiento irregular y no logró imponer condiciones en la frontera.

El campeón Cruz Azul arrancó la defensa de su título con una victoria sufrida ante Atlético de San Luis. Los celestes se vieron abajo 2-0, pero mostraron personalidad para remontar el marcador y llevarse los tres puntos como visitantes en un cierre agónico. Atlas también debutó con triunfo en un duelo entretenido ante León, donde la contundencia fue clave para quedarse con el resultado a domicilio.

(Infobae México: Jovani Pérez)
(Infobae México: Jovani Pérez)

Pachuca fue uno de los equipos más sólidos de la jornada y goleó 3-0 a Pumas en Ciudad Universitaria, en un partido dominado de principio a fin por los Tuzos, que aprovecharon la falta de reacción del cuadro universitario. Puebla, por su parte, sacó una victoria importante como visitante frente a Juárez, en un partido con pocas llegadas y mucho trabajo defensivo.

En otros encuentros, Toluca fue efectivo al capitalizar los errores de Chivas para imponerse en Guadalajara, mientras que América tuvo que esforzarse para romper el orden defensivo de Querétaro y sumar sus primeros tres puntos, aunque sin convencer en su funcionamiento. Monterrey mostró su poder ofensivo y superó a Santos en un partido que se complicó en la recta final, pero donde los Rayados lograron mantener la ventaja para arrancar con triunfo el torneo.

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