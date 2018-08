Elisa Carrió hizo su aporte cuando intentó vincularlo en 2016 a Pablo Bressi, el ex jefe de la Policía Bonaerense, uno de los casos más resonantes de fuego amigo en el seno de Cambiemos. Bressi se quejaba en privado de que la imputación mediática de la diputada no tenía sentido: había metido presos a la concubina y al hijo de Villalba durante su gestión. La falta de pruebas no importó. Bressi, considerado un piantavotos por los calculistas políticos del oficialismo de cara a las elecciones legislativas, terminó por renunciar. La sombra del brutal asesinato de Candela Sol Rodríguez también lo alcanza: fue citado a indagatoria en mayo de este año por el crimen tras declarar como testigo en el juicio, sospechado de ser su autor intelectual por el fiscal Mario Ferrario.