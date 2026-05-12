Joven quedó en estado crítico tras realizarse un procedimiento en una clínica estética de Ibagué

Una paciente resultó con lesiones graves tras someterse a un procedimiento en una clínica que está siendo investigada por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una joven de 23 años permanece bajo observación médica en Ibagué (Tolima) tras someterse a una lipotransferencia en un centro estético, ubicado en el barrio Jardín, donde presentó graves complicaciones de salud. Las autoridades municipales reaccionaron de inmediato luego de que el caso se viralizara en redes sociales, activando un operativo de inspección y control sobre este tipo de establecimientos, según informó la Alcaldía de Ibagué.

Ante la gravedad de los hechos se pronunció la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán, que sostuvo que la joven recibe atención médica integral tras presentarse la situación que tiene en alerta a la comunidad.

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“Es fundamental que la ciudadanía entienda los riesgos de realizarse procedimientos estéticos invasivos en lugares que no cuentan con las condiciones ni el personal idóneo. Hacemos un llamado al autocuidado y a verificar siempre que estos procedimientos sean realizados por profesionales de la salud debidamente certificados y en establecimientos habilitados”, expresó la funcionaria.

Lo sucedido en la clínica, llamada Piel Canela, preocupó a la comunidad, pues los procedimientos que allí se realizaban no se practicaban en condiciones reguladas ni por personal certificado.

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Las autoridades realizan las respectivas inspecciones en el lugar - crédito Alcaldía de Ibagué

El padre de la víctima, identificado como Jeison Rincón, denunció que, al intentar retirar a su hija del establecimiento durante una sesión de masajes posoperatorios, fue agredido físicamente por el personal del lugar.

Según el diario local El Irreverente, el ciudadano presenció que el personal no utilizaba guantes ni tapabocas, y que en el área donde atendían a la joven había otras personas ajenas al procedimiento, por lo que decidió reclamar.

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Tras la acción de la familia, la paciente fue trasladada a la Clínica Keralty, en la que el médico tratante confirmó la presencia de dos incisiones quirúrgicas con bisturí y advirtió sobre el riesgo de daño muscular abdominal, por lo que ordenó una ecografía para descartar hematomas internos, y señaló que la joven estaba consciente y estable durante el examen.

El centro estético ahora es inspeccionado por parte de la Secretaría de Salud. Aunque cada que el personal iba a visitarlo, lo encontraban cerrado, lo que ha dificultado avanzar en el procedimiento de investigación y sanción.

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Las autoridades trabajan por garantizar la salud de los ciudadanos- crédito Secretaría de Salud de Ibagué

El denunciante también responsabilizó a la esteticista y a Piel Canela de cualquier atentado contra su seguridad personal, por lo que anunció acciones judiciales por el altercado en el que se vio comprometida su integridad. Además, advirtió sobre la urgencia de evitar una tragedia mayor: “Antes de que haya una persona fallecida”.

El caso de la joven ha generado un debate público en la ciudad, así que la Alcaldía de Ibagué reiteró su compromiso de vigilar y sancionar a los establecimientos clandestinos o que incumplan la normatividad, para proteger la salud pública y evitar nuevos episodios de riesgo asociados a procedimientos estéticos realizados fuera de los parámetros legales.

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Las autoridades recuerdan la importancia de acudir a centros estéticos especializados para cualquier procedimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tres centros estéticos cerrados en Ibagué durante 2026

La preocupación de las autoridades por la proliferación de procedimientos estéticos en instalaciones no autorizadas se puede confirmar con el aumento de las acciones de cierre y vigilancia.

Y es que la Secretaría de Salud no solo incrementó las visitas de inspección, sino que ya clausuró 3 locales en lo que va de 2026 tras constatar irregularidades graves. Estos cierres buscan prevenir casos como el de la joven intervenida el pasado 5 de mayo, que sufrió graves consecuencias tras la intervención.

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El padre de la paciente relató que su hija experimentó un deterioro físico progresivo y un dolor tan intenso que la inflamación abdominal la hacía parecer “embarazada”, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Tras regresar el 11 de mayo para recibir supuestos masajes y drenajes anunciados como esenciales para la recuperación, la joven sufrió dolor insoportable, lo que llevó a sus padres a confrontar al personal de Piel Canela por la falta de condiciones mínimas de asepsia hasta que la joven presentó un deterioro en su salud que terminó en hospitalización.

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