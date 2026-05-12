El líder del PAN acusa al gobierno de Rocha Moya de convocar a la marcha contra Maru Campos: “En Sinaloa se asocian con el crimen organizado”

Jorge Romero defendió a Maru Campos por la convocatoria de manifestación realizada por Morena, el líder del PAN acusó al gobierno de Rubén Rocha Moya de asociarse con el crimen organizado. (Crédito: X/@AccionNacional)

Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena lanzara la convocatoria de marcha por la “seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”, dejando en claro su desacuerdo con el gobierno de María Eugenia Campos Galván, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, lanzó un video donde respaldó el mandato de la panista.

Jorge Romero sale en defensa de Maru Campos

En la grabación que dura casi un minuto, el líder del PAN destacó que “apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien cobardemente ahora la dirigencia nacional de Morena se mete contra ella”, ya que el partido dirigido por Ariadna Montiel buscará impulsar un juicio político en contra de la mandataria estatal.

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Cabe recordar que, el disgusto de Morena y el gobierno federal con Maru Campos comenzó luego de que se diera a conocer la muerte de dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril, tras realizar un operativo en contra de un narco laboratorio, una acción que ha sido criticada por permitir el ingreso de elementos de seguridad de Estados Unidos en suelo mexicano.

Jorge Romero se lanza en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya por convocatoria de Morena en contra de Maru Campos. (Foto: redes sociales)

Ante este contexto, Jorge Romero señaló al gobierno de Sinaloa, el cual estaba encabezado por Rubén Rocha Moya -quien pidió licencia el pasado 2 de mayo- asegurando que se encuentra coludido con el crimen organizado:

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“En todo el país sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos para cogobernar. Y como pedimos juicio político, ahora esta es la respuesta... Defendemos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora Maru Campos y al final la verdad se impondrá y nos hará libres”.

¿Qué dijo Morena sobre la movilización en contra de Maru Campos?

El partido oficialista ha comenzado una campaña con mayor ruido para buscar el “juicio de desafuero” en contra de la gobernadora de Chihuahua, la medida fue anunciada la tarde de este 12 de mayo de 2026.

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@PartidoMorenaMx

La convocatoria la encabeza Ariadna Montiel Reyes, quien desde que asumió la dirigencia del partido ha mantenido un discurso en contra de la injerencia extranjera en México, específicamente, en contra del escandalo que generó la decisión de Maru Campos.

“El acontecimiento ocurrido en la Sierra Tarahumara trae a la vista la falta de atención que se ha tenido en ese tema tan importante para el pueblo, que además ha infringido leyes nacionales e internacionales”, reiteró Montiel Reyes.

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Mientras que el partido se ha distanciado de la polémica que sacudió al gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a 10 personas -entre funcionarios y exservidores- de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.