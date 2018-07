Vivekayuktananda se negó a declarar ante el juez Inchausti tras ser detenido, tal como Silvia Capossiello y su amigo venezolano. "Desconocía los contenidos de la causa en su contra al no poder verla", asegura su actual abogado, Pablo Tosco, que asumió su defensa tras la firma del procesamiento: "Todavía no he tenido oportunidad de verla ya que hay secreto de sumario. No poder ver el expediente atenta contra el derecho de defensa", continúa Tosco.