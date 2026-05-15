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Alito Moreno visita Washington en medio de las peticiones a Estados Unidos contra Morena

Durante el tercer día de actividades en la capital estadounidense, el priísta señala su compromiso de mantener denuncias contra “narcopolíticos”

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Hombre sonriente con traje oscuro, corbata roja y pin de bandera mexicana. Al fondo, el Capitolio de EE. UU. bajo un cielo nublado con la bandera nacional ondeando.
Alejandro Moreno, presidente del PRI, culminó una gira de tres días en Washington DC enfocada en la denuncia de "narcopolíticos" de Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro ”Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, concluyó este 15 de mayo una gira de tres días en Washington DC, donde sostuvo que mantendrá la denuncia contra narcopolíticos de Morena responsables de debilitar a México.

Moreno aseguró en un video publicado en su cuenta oficial de X que los encuentros sostenidos en Estados Unidos buscan afianzar la defensa de la democracia.

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Durante el mensaje, el dirigente del PRI afirmó: “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”. Enfatizó que el partido continuará con acciones para preservar la paz, la armonía y la tranquilidad en el país.

En la publicación, Moreno señaló que el PRI actúa como oposición con firmeza, carácter y valor, y anticipó que difundirá los resultados de las reuniones sostenidas en la capital de los Estados Unidos para informar a la ciudadanía sobre sus beneficios.

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PRI solicita extradición de “narcopolíticos” de Morena

Alejandro 'Alito' Moreno exigió en el Senado la extradición inmediata de 18 políticos ligados a Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico. Crédito: CEN del PRI
Alejandro 'Alito' Moreno exigió en el Senado la extradición inmediata de 18 políticos ligados a Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico. Crédito: CEN del PRI

Alito Moreno exigió el pasado 6 de mayo en una conferencia en el Senado la extradición inmediata de por lo menos 18 políticos ligados a Morena, a quienes asoció públicamente con supuestos vínculos de narcotráfico.

El líder opositor calificó al partido como una “nueva mafia del poder, postura que sostuvo en conferencia junto con legisladores y reforzó en mensajes en redes sociales, donde señaló textualmente que Morena es un narcopartidoy demandó: “¡Que los entreguen ya a Estados Unidos!”, según declaraciones por el propio Moreno.

Entre los señalados por Moreno destacan Ariadna Montiel, Luisa María Alcalde, Epigmenio Ibarra, Andrés Manuel López Obrador, Marina del Pilar, Mario Delgado, Ignacio Ovalle, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Arturo Ávila, Bobby López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Andy López Beltrán, Jesús Ramírez Cuevas, Amílcar Olán Aparicio y Hernán Bermúdez Requena, según lo publicado por el dirigente en su cuenta oficial.

Moreno pide a autoridades de Estados Unidos que declaren a Morena como “organización terrorista”

Alejandro Moreno presentó la impugnación ante el INE. | X- Alejandro Moreno
El dirigente del PRI argumentó que existen claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado en México. | X- Alejandro Moreno

Como parte de su ofensiva, el presidente nacional del PRI comunicó que remitió una solicitud formal al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde pidió abiertamente que se declare a Morena como organización terrorista, petición sustentada en lo que califica como claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado.

Moreno justificó su solicitud afirmando que “el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio". Además, citó como antecedente la decisión del gobierno estadounidense en 2003 de considerar a Batasuna como parte de la ETA, comparando ese caso con la situación actual en México.

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