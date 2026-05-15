Colombia

Familia de Miguel Uribe Turbay estalló contra posible preacuerdo de la Fiscalía con alias El Costeño: “Nos revictimiza”

Los familiares del dirigente político rechazaron cualquier beneficio judicial para Elder Arteaga y aseguraron que acudirán a instancias nacionales e internacionales para impedir el convenio

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El comunicado fue firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, quienes reafirman el dolor y el rechazo a cualquier beneficio para el procesado - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El comunicado fue firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, quienes reafirman el dolor y el rechazo a cualquier beneficio para el procesado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó públicamente el preacuerdo que adelantaría la Fiscalía General de la Nación con Elder Arteaga, alias El Costeño, señalado de participar en el crimen del dirigente político. A través de un comunicado firmado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los familiares de la víctima calificaron como “inaceptable” cualquier beneficio judicial que pueda recibir el procesado.

El pronunciamiento, conocido el 15 de mayo de 2026, fue suscrito por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, que aseguraron que el presunto acuerdo representaría un golpe para las víctimas y para el esclarecimiento de los hechos.

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La familia de Miguel Uribe Turbay rechaza el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias El Costeño, acusado por el crimen del dirigente político - crédito X
La familia de Miguel Uribe Turbay rechaza el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias El Costeño, acusado por el crimen del dirigente político - crédito X

“La familia de Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), representada por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, se dirige hoy ante el país para rechazar de manera categórica la presentación del preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Elder Arteaga, alias El Costeño”, señaló el documento.

En el comunicado, la familia cuestionó que se contemplen rebajas o beneficios penales para alias El Costeño, a quien señalan de haber tenido un rol determinante dentro del crimen. “Resulta inaceptable otorgar beneficios desproporcionados a alias El Costeño, dado su rol determinante en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.)”, indicaron.

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Además, sostuvieron que el procesado “fungió como coordinador y enlace jerárquico”, y aseguraron que “presenció el crimen y fue el determinador para que el menor de edad accionara el arma”. La familia también afirmó que este posible preacuerdo “constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”.

En otro de los apartes más fuertes del pronunciamiento, los firmantes señalaron que la eventual negociación judicial “revictimiza” a las víctimas y envía un mensaje equivocado frente a la criminalidad.

“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje que incentiva la criminalidad y las garantías procesales escudan a quienes atentan contra la democracia”, dice el texto.

La familia de Miguel Uribe Turbay también anunció que acudirá a diferentes mecanismos legales para intentar frenar cualquier acuerdo que avance entre la Fiscalía y alias El Costeño.

“Hemos transmitido a nuestro abogado la decisión de rechazar cualquier acuerdo que se presente entre la Fiscalía y alias El Costeño, además de acudir y utilizar todos los recursos e instancias legales, tanto nacionales como internacionales, para que la verdad plena salga a la luz y este atroz crimen no quede sepultado en la impunidad”, concluyó el comunicado.

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