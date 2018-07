La introducción del concepto de terrorismo devino de la ley antiterrorista chilena, denunciada por Ivanoff contra el pueblo mapuche. Sin embargo, la ley argentina que contempla la extradición no prevé que los actos terroristas en otras naciones sean considerados bajo la órbita de los delitos de índole político. Frente a esto, "aún en el supuesto de haberse aplicado esa calificación a Jones Huala en el proceso extranjero, ella no habría constituido per se un obstáculo para la procedencia de la extradición", argumentó Casal.