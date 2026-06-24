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México tendrá T-MEC con EEUU y Canadá por una década más, asegura Marcelo Ebrard

El secretario de Economía informó que se entregará una carta conjunta que determinará si el tratado se extiende hasta 16 años o se mantiene por 10

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Un hombre con traje oscuro y corbata verde habla en un podio con el escudo de México. Detrás, banderas de México, Canadá y Estados Unidos, junto a un letrero de T-MEC/USMCA.
El T-MEC entrará en una etapa decisiva el 1 de julio con la revisión conjunta de México, EU y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrará en una etapa decisiva el próximo 1 de julio, cuando los tres gobiernos presenten formalmente su postura sobre el futuro del acuerdo comercial.

Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el escenario más adverso no implica la desaparición del tratado, sino que éste permanezca vigente durante al menos una década más.

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Durante un encuentro con medios en la Ciudad de México, el funcionario explicó que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá entregarán una carta conjunta al comité de revisión del acuerdo, documento que definirá si el T-MEC extiende su vigencia hasta 2036 o si continúa bajo un esquema de revisiones periódicas con un horizonte de 10 años.

TMEC
México, EU y Canadá inician revisión del T-MEC con carta conjunta el 1 de julio.

Revisión del T-MEC entra en una fase clave el 1 de julio

Ebrard detalló que la reunión se realizará de manera virtual y contará con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, así como de autoridades canadienses, tal como lo establecen las disposiciones del tratado.

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México acudirá con una postura clara: impulsar una extensión de 16 años para brindar certidumbre a las inversiones y fortalecer la integración económica de América del Norte.

La carta correspondiente será firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Estados Unidos y Canadá harán lo propio mediante sus respectivos jefes de gobierno.

Retrato de una mujer con cabello oscuro recogido sonriendo, vestida con una camisa negra y un top rosado estampado, junto a la bandera de México
Claudia Sheinbaum firmará la carta clave que definirá el futuro del T-MEC. (Presidencia)

Marcelo Ebrard asegura que el T-MEC seguirá vigente al menos 10 años

El titular de Economía enfatizó que, aun si alguna de las partes rechaza la ampliación automática del acuerdo, el tratado no desaparecerá.

De acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 34.7 del T-MEC, existen dos escenarios principales: extender la vigencia por 16 años adicionales o mantener el acuerdo durante 10 años con revisiones periódicas.

En cualquiera de los casos, el tratado continuará operando.

Marcelo Ebrard, un hombre de mediana edad con traje oscuro, camisa blanca, corbata verde y gafas, de pie ante un podio de madera con el escudo de México
Ebrard asegura que el T-MEC seguirá vigente al menos 10 años. (Marcelo Ebrard )

Ebrard descartó además la posibilidad de una salida inmediata de alguno de los socios comerciales, al recordar que cualquier país interesado en abandonar el acuerdo debía haber notificado formalmente su decisión con al menos seis meses de anticipación, algo que no ocurrió.

Los puntos clave que definirán el futuro comercial de Norteamérica

Entre los aspectos que estarán sobre la mesa durante las próximas negociaciones destacan:

  • La posible extensión del T-MEC hasta 2036.
  • La implementación de revisiones anuales en caso de no aprobarse la ampliación.
  • La definición de sectores y productos que podrían quedar fuera de dichas revisiones.
  • Las reglas de origen para industrias estratégicas como la automotriz y la siderúrgica.
  • La necesidad de mantener certidumbre para las inversiones de largo plazo en la región.

Revisiones anuales generan preocupación por la certidumbre para las inversiones

Uno de los temas que más inquietan al gobierno mexicano es la posibilidad de que Estados Unidos impulse revisiones anuales más estrictas.

Ebrard señaló que sectores como el automotriz, el acerero y el manufacturero requieren procesos de inversión que se desarrollan durante varios años, por lo que una evaluación constante sin reglas claras podría afectar la confianza de las empresas.

Por ello, planteó la necesidad de delimitar con precisión qué productos o sectores estarían sujetos a revisión y cuáles quedarían excluidos.

El objetivo es evitar que las compañías enfrenten incertidumbre sobre las condiciones comerciales que sustentan sus inversiones en América del Norte.

Estados Unidos mantiene reservas sobre una extensión automática del acuerdo

El funcionario reconoció que Jamieson Greer ha manifestado en distintos foros que la administración del presidente Donald Trump no contempla una renovación automática por 16 años.

No obstante, subrayó que la posición oficial de Washington se conocerá hasta el 1 de julio, cuando se entreguen las cartas firmadas por los tres gobiernos.

Además, adelantó que ya está programada una nueva ronda de conversaciones en México durante la segunda mitad de julio para continuar con las negociaciones.

México busca preservar su ventaja comercial en un entorno más proteccionista

Ebrard reconoció que uno de los principales desafíos será negociar con una administración estadounidense que mantiene una visión más proteccionista del comercio internacional.

Sin embargo, sostuvo que México ha logrado conservar condiciones favorables dentro del mercado norteamericano.

Según explicó, alrededor del 85 por ciento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos continúa realizándose sin aranceles, lo que ha permitido al país mantener una posición competitiva en la región.

Frente a la próxima revisión, el gobierno mexicano apuesta por fortalecer la continuidad del T-MEC y consolidar un marco de certidumbre que permita seguir atrayendo inversiones, impulsando exportaciones y manteniendo la integración económica con sus principales socios comerciales.

La expectativa oficial es que, más allá de las diferencias sobre el mecanismo de revisión, prevalezca el interés compartido de mantener vigente uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.

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