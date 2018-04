"Me ofreció diez mil pesos y como le dije que no, me preguntó si yo sabía quién lo podía hacer", agregó. En ese momento, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio le preguntó: "¿Por qué cree que el caballero pensó en usted", a lo que el joven contestó: "seguramente porque tengo mala fama, ya que soy adicto a las drogas".