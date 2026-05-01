Activista Kenya Cuevas denuncia que Fiscalía de la CDMX quiere cambiar su equipo de escoltas, asegura que teme por su vida

En 2021, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, dirigida entonces por Ernestina Godoy (i) pidió disculpas públicas a la activista Kenya Cuevas (d) (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La activista y defensora de derechos humanos, Kenya Cuevas, denunció que se encuentra en riesgo debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pretende modificar las medidas de seguridad con las que cuenta y quiere cambiar su equipo de seguridad.

“Puede parecer algo administrativo pero no lo es, mi protección existe porque he sobrevivido a la violencia porque el riesgo no ha desaparecido”, declaró Kenya Cuevas a través de un video en redes sociales.

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En un comunicado, la Casa Hogar que Cuevas dirige, Casa de las Muñecas Tiresias A.C., alertó sobre la intención de la Fiscalía de la Ciudad de México y consideraron que se trata de una decisión que representa un riesgo directo para la integridad y la vida de la activista.

Las medidas de protección para Kenya Cuevas existen para evitar que vuelva a ser víctima de un atentado. “No son un trámite ni un privilegio: son una obligación del Estado frente a un riesgo real que persiste desde 2016, tras el transfeminicidio de Paola Buenrostro”.

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Al buscar cambiar las medidas de seguridad que protegen a Kenya Cuevas, se confirma una estrategia de desgaste ejecutada por la Fiscalía: debilitar gradualmente las condiciones para salvaguardar su integridad, denunció Casa de las Muñecas Tiresias.

Denuncian violencia y hostigamiento contra equipo actual de seguridad de Kenya Cuevas

El colectivo denunció que el cambio de escoltas se da en medio de una serie de acciones que han generado presión, desgaste y condiciones adversas para el equipo de seguridad que acompaña a Kenya todos los días, denunció la Casa de las Muñecas Tiresias.

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Señalaron que existen denuncias previas por hostigamiento institucional por parte de Sonia Flores, funcionaria señalada por ejercer acoso sistemático administrativo.

Entre las acciones de violencia que denuncia el colectivo se encuentran perseguir y desgastar al personal de seguridad, imponer condiciones operativas exclusivas y reiterativamente insistir en modificar y retirar las medidas de protección.

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“No es la primera vez que violentan a mi equipo”, señaló Kenya Cuevas. “Desde años he enfrentado presión, desgaste, hostigamiento y decisiones que debilitan mi protección. Exijo que se respete la dignidad humana del equipo de mi seguridad, exijo garantías reales", así como el cese del hostigamiento de la Fiscalía, denunció en sus redes sociales Kenya.

(Foto: captura video Twitter @albertopradilla)

Kenya Cuevas no es solo un expediente

Casa de las muñecas Tiresias exigió las garantías de seguridad para Kenya, quien comenzó su lucha por la búsqueda de justicia cuando en 2016 su amiga y compañera Paola Buenrostro fue víctima de transfeminicidio, cuyo asesino fue detenido y luego liberado por negligencia de la propia Fiscalía, puntualizó la asociación.

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Desde entonces, “ha sostenido una lucha por la memoria, la justicia y la vida de las poblaciones LGBTTTIQ+ de juventudes, mujeres, personas privadas de la libertad y en situación de movilidad forzada".

Kenya Cuevas y Casa de las Muñecas Tiresias exigieron acciones puntuales para reiterar la seguridad de la activista y responsabilizaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de cualquier daño que pudiera derivarse de estas acciones.

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Asimismo, hicieron un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y al Secretario de Gobierno, César Cravioto, a que conozcan la situación en la que se encuentra y que la Fiscalía capitalina lejos de representar un refugio, pone “en peligro la vida de defensores trans de derechos humanos”.

“Sepan que no tememos volver a tomar calles y avenidas, la indiferencia del Estado tiene consecuencias”, sentenciaron.

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