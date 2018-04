"Llegaba a mi casa como todos los días, tras festejar Pascuas con mi familia, cuando entrando a mi casa se apareció un delincuente en moto", contó la embarazada en una radio local. "El muchacho estaba bien vestido, en una moto nueva, por eso no me imaginé que me quisiera robar. Me dijo señora quédese tranquila, mire lo que tengo. Ahí nomás se levantó la remera y sacó el arma, me la apoyó en la panza", relató.