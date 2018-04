—¿Le molesta cargar aun con el mote de Apóstol?

—Ya está. Es así. Son las reglas de juego. No me arrepiento de nada ni tengo remordimientos. Ya pagué con creces. Si alguien me apunta con el dedo, se le va a doblar.

—¿Volvió a ver a sus ex compañeros de esa banda?

—A un par los vi por tele, haciendo notas. No me juntaría con ellos. Los ex delincuentes no deben verse en la calle. Hay que caminar con pies de pluma. Sé que muchos de ellos se hicieron evangelistas.

—¿Qué recuerda de la masacre de Sierra Chica?

—Sobre el motín se han escrito y dicho muchas mentiras. No voy a hablar del asunto porque lo pienso contar todo en un libro que voy a escribir. Está la posibilidad de hacer un documental o una película.

—¿Usted mató a Lencinas?

—No insista. Del motín no voy a hablar.

—¿Usted respondía órdenes del líder de la banda?

—Le aclaro algo: nunca tuve patrón. Ni ahora quiero tenerlo. Ni Dios es mi jefe. Y eso que creo en él a muerte. Pese a todo.