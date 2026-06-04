Continúa la búsqueda del joven de 21 años en Chaco: uno de los detenidos apuntó contra el ex suegro

Pasó casi un mes de la desaparición y aun no hay rastros del joven de 21 años

Mientras continúa la búsqueda de Axel Alejandro González, uno de los señalados por la desaparición en Fontana, Chaco, apuntó en las últimas horas contra el ex suegro del joven.

De acuerdo al relato de A.P. ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), vio al chico de 21 años corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras A.R.G. -otro de los detenidos- lo perseguía en moto.

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Según indicó Diario Norte, las declaraciones del sospechoso fueron tomadas en cuenta por los investigadores dada la precisión de los detalles. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre. Al cruzarse con él, el joven desaparecido lo miró fijamente aunque no emitió sonido.

La información recogida por el portal local de los dichos de A.P., indicaba que el hombre manejaba una Honda Wave blanca con campera celeste de tres franjas, jean claro, zapatillas negras y gorra marrón, Y en el asiento trasero viajaba otra persona que no logró identificar por la oscuridad. En su declaración también señaló al hijo del hombre mencionado quien habría aparecido a bordo de otro rodado de gran cilindrada.

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A.P. es uno de los imputados en la causa y está señalado por haber creado un perfil falso en una red social para difundir una versión que responsabilizaba a la policía, pero las pericias realizadas hasta el momento descartaron esa hipótesis. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó el oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco, según Diario Norte.

La fiscalía investiga a la ex novia de González, L.G.; su padre A.R.G. -alias “Cuno”-; su hermano, y A.E.L., y el último amigo que estuvo con el joven antes de su desaparición.

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Los allanamientos

En tanto, los cuatro policías que prestaron servicios en la Comisaría Segunda de Fontana entre el 16 y el 17 de mayo decidieron designar una defensora oficial. Se trata de un oficial subayudante R.B., una cabo Y.R. y los agentes A.M. y C.T. Todos fueron trasladados a otras dependencias tras conocerse la desaparición el 16 de mayo. Si bien hasta el momento no prestaron declaración, sus celulares serán peritados por especialistas de Gendarmería Nacional.

El caso

Axel fue visto por última vez el 16 de mayo cuando, según testimonios de personas de su entorno, partió desde el barrio Takay, en Puerto Tirol, hacia la vivienda de su novia en Puerto Vicentini. Nunca llegó. A partir de ese momento, su familia perdió todo contacto con él, lo que desencadenó la búsqueda y la posterior radicación de la denuncia ante las autoridades.

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El caso derivó en un operativo de amplio alcance en la provincia de Chaco. La Policía del Chaco desplegó equipos del Departamento de Canes, del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y otras divisiones especializadas. Los rastrillajes abarcaron distintos sectores de Fontana, la ribera del riacho Arazá y predios aledaños a las lagunas cloacales de Sameep. Las tareas de búsqueda se extendieron durante varios días sin que los efectivos hallaran rastros del joven.

La búsqueda comenzó el 16 de mayo pasado

Pero la reconstrucción oficial de los hechos ubica a González en la madrugada de ese domingo en inmediaciones de Puerto Tirol, donde un móvil policial intentó identificar a dos jóvenes que caminaban por la zona. Uno de ellos fue identificado por los agentes. González, según esos testimonios, escapó antes de ser interceptado.

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A medida que avanzó la investigación, la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 ordenó allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de Fontana y Puerto Tirol. En esos procedimientos, los efectivos secuestraron diez teléfonos celulares, prendas de vestir y una toalla con manchas de sangre que arrojó resultado positivo en la prueba de luminol. Las pericias para determinar si esa sangre pertenece a González quedaron a cargo del Departamento Cibercrimen, que también trabaja en la extracción de datos de los dispositivos electrónicos y en el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia de la zona.

También se hallaron las ojotas del joven en un campo cercano al último domicilio al que se dirigía la noche de su desaparición, próximo a una laguna. Los investigadores consideran ese sector como la última ubicación concreta confirmada de González hasta el momento.

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