En su casa de la ciudad bonaerense de Junín, lejos del Monumental y de la pensión de jugadores de inferiores de River Plate, Rolando F. prefiere el silencio: "Sí, soy yo. Pero no quiero hablar, es una decisión personal. La Justicia no me citó hasta ahora. Si no me llaman, no voy a ir. Estoy muy afectado", reconocía a Infobae esta mañana. No es para menos. La tormenta más grande en el fútbol argentino habla de él. Rolando, de acuerdo a la denuncia presentada por el abogado de la ONG A.VI.VI. Andrés Bonicalzi, es el psicólogo que oyó los testimonios de al menos dos jóvenes que entre 2004 y 2011 habrían sido abusados sexualmente por una persona transgénero presuntamente portadora de HIV, conocida como La Lore.