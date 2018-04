Para Leuzzi, detrás de estas amenazas está la barra brava de la institución de Núñez. "La policía entró para ver que estaba bien; me tomaron los documentos y todos los datos. No le interesa a la barra brava de River por qué le ensuciás los trapos, la camiseta, y deben cobrar guita para asustarme; yo les digo que no me rompan las pelotas, estoy haciendo mi laburo. Ellos cobran por ser matones y yo por defender a un niño", agregó en diálogo con radio Delta.