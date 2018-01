Fue un día normal hasta las siete de la tarde: "En el lugar donde yo estaba casi no tenía señal en el celular, por eso pasó el tiempo y yo ni me enteré de nada. En un momento, estaba cerca de la entrada y veo que viene la camioneta de un amigo. Se frena y viene rápido hacia mí. Veo que mi amigo se baja con cara de preocupado y me dice: "'Juan, ¿tu hija se fue a hacer parapente hoy?'. Entre su cara y la pregunta, me di cuenta de que había pasado algo gravísimo. Se me vino el mundo abajo. Me dijo que creía que hubo un accidente".