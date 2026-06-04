Gobierno oficializa a PetroTal como nuevo operador del Lote 131 y extiende vida útil del yacimiento Los Ángeles

La modificación contractual del Lote 131 actualiza la cláusula del Fondo de Desarrollo Social con PERUPETRO para financiar infraestructura, salud y educación en comunidades vecinas.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 131, ubicado entre Huánuco y Ucayali, mediante Decreto Supremo Nº 007-2026-EM.

Esta norma reconoce a Ucawa Energy S.A.C., filial de PetroTal Corp., como nuevo operador del bloque, en reemplazo de CEPSA, que dejó oficialmente el proyecto a fines de 2024. El contrato mantiene su vigencia hasta 2038, sin ampliación de plazo, pero con cambios relevantes en la gestión y operación.

El Gobierno oficializa el traspaso del Lote 131 a Ucawa Energy

La actualización contractual permite que el yacimiento Los Ángeles continúe en producción bajo las mismas condiciones técnicas, siempre dentro del periodo original del contrato.

Se trata de la primera adquisición que realiza PetroTal Corp., empresa matriz de PetroTal Perú, desde su ingreso al Lote 95 (Loreto), a fines del 2017. Las reservas recuperables de petróleo del Lote 131 se calculan hasta en 4.9 millones de barriles.

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Otro aspecto relevante es la actualización de la cláusula del Fondo de Desarrollo Social suscrita con PERUPETRO, que destina recursos a proyectos de infraestructura, salud y educación en las comunidades vecinas al área de influencia del bloque.

La producción del Lote 131 promedió 527 barriles diarios en 2025 y bajó a 365 barriles por día en abril de 2026.

Ucawa Energy y PetroTal: integración operativa e inversiones

Tanto PetroTAl como Ucawa Energy coordinan inversiones para incrementar la producción y mantener la infraestructura del bloque conjunto, así como para ejecutar proyectos sociales a través del Fondo Social.

El Campo Los Ángeles, descubierto en 2013, dispone de instalaciones con capacidad de procesamiento de hasta 5.500 barriles de petróleo por día.

En 2025, la producción promedio fue de 527 barriles diarios, pero en abril de 2026 la extracción descendió a 365 barriles por día. El crudo obtenido es de tipo ligero, con un grado API de 40 a 45, y se destina a la refinería de Iquitos operada por PetroPerú.

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El campo Los Ángeles, descubierto en 2013, puede procesar hasta 5.500 barriles por día y envía crudo ligero a la refinería de Iquitos operada por PetroPerú.

Producción nacional y proyecciones de PetroTal

A lo largo de 2025, PetroTal se consolidó como el principal productor de crudo en el país, alcanzando una producción promedio de 19.473 barriles de petróleo por día.

Este desempeño representó un incremento del 9,2 % respecto al año previo y un volumen total de 7,1 millones de barriles extraídos, con el Campo Bretaña en el Lote 95 como principal motor, aportando un promedio de 14.766 barriles diarios.

En diciembre de ese año, este activo superó el hito de 30 millones de barriles producidos desde su inicio de operaciones.

Sin embargo, para 2026, PetroTal proyecta una reducción de su producción, con un rango estimado entre 12.000 y 15.000 barriles por día, por debajo de los más de 19.000 diarios logrados en 2025.

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PetroTal cerró 2025 como principal productor de petróleo del país con un promedio de 19.473 barriles por día y un alza de 9,2 % frente al año previo.

¿Qué es PERUPETRO?

PERUPETRO es la entidad estatal que administra y negocia los contratos de hidrocarburos, promueve la inversión privada y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. También tiene a su cargo la recaudación y distribución de regalías y canon a gobiernos regionales y universidades.

A diferencia de Petroperú, que se dedica al transporte, refinación y comercialización de combustibles, PERUPETRO no participa en la extracción ni venta directa de petróleo, sino que supervisa y regula el manejo de los recursos del Estado.