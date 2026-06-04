Quién era la uruguaya de 25 años que murió mientras cumplía su sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego

Abril Marino había viajado al sur argentino para escalar y recorrer glaciares (Cadenal del Mar)

Una joven uruguaya de 25 años murió este lunes en Argentina mientras realizaba trekking en el glaciar Vinciguerra, al norte de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Junto a ella estaba su guía de montaña, un hombre de 40 años, que también murió. La mujer, oriunda de Maldonado, estaba cumpliendo uno de sus sueños.

La búsqueda en Argentina se había iniciado durante la noche del día anterior, después de que se reportara que dos personas no habían regresado de una excusión, informó el diario uruguayo El País. Después de un operativo, la Comisión de Auxilio encontró a los dos cuerpos sin vida. Las investigaciones primarias indican que las dos personas cayeron en una zona de difícil acceso. Los cuerpos fueron encontrados tras ser avisados por un grupos de montañistas que eran afines al guía.

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Las víctimas fueron identificadas como Emilio Feidas y Abril Melina Marino Pereira. Esta última era la turista uruguaya.

Cómo fue el operativo de rescate de los cuerpos del guía y la turista uruguaya que encontraron en el glaciar Vinciguerra

Los cuerpos fueron encontrados en una de las zonas de senderismo más complejas y concurridas, ubicadas al norte de Ushuaia, consignó el noticiero Telemundo de Canal 12 en Uruguay. Tras la alerta emitida, se activó un protocolo de emergencia. Los rescatistas habían iniciado el ascenso en condiciones de baja visibilidad.

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La cuadrilla localizó los cuerpos en la sección más alta del glacial, cerca de la 1 de la madrugada. La extracción de los cuerpos, en tanto, debió ser programada para la mañana del martes a través de un operativo que debió contar con apoyo aéreo. Pasado el mediodía del martes se pudieron bajar ambos cuerpos porque no fue posible rescatarlos a través de un helicóptero.

La principal hipótesis es que la muerte se dio por una violenta caída y que ambos murieron en el acto.

Abril, la uruguaya que murió cumpliendo el sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego (Cadena del Mar)

Quién era la turista uruguaya fallecida

Abril, la turista uruguaya fallecida en Tierra del Fuego, era camarera en el hotel Enjoy de Punta del Este, informó Teledoce. Trabajó allí, en el principal establecimiento hotelero del país, durante tres años como eventual y había logrado recientemente la efectividad. Su viaje al glaciar fue haciendo uso de su primera licencia.

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Hacía unos 12 días estaba en el sur argentino.

Abril le había contado a sus amigas que deseaba conocer el sur de Argentina, escalar y hacer trekking. Tenía previsto llegar hasta la cumbre de este peligroso glaciar. La joven tenía una relación cercana con su abuela, que fue quien la incentivó para que trabajara y estudiara, porque no tenía un buen vínculo con sus padres.

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Sus compañeras mantenían contactos a diario con ella. Ellas la recuerdan como una mujer alegre, solidaria, fuerte y soñadora.

Tragedia en Tierra del Fuego: un guía y una turista uruguaya murieron en una excursión al glaciar Vinciguerra (Cadena del Mar)

“Seguimos todos su recorrido. Estos 12 días. Ella había llegado a ese lugar, pero después se volvió. Quedó muy enamorada del lugar”, contó su amiga María Eugenia Ferreira en la televisión uruguaya.

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La recordó como una joven “muy aventurera”, que se enamoraba de los lugares y de las personas.

Abril había estado en Ushuaia, luego viajó a Calafate y decidió regresar al “fin del mundo” para intentar conocer este glaciar.

“Ayer a la noche [por el lunes] ella tendría que haberse comunicado con nosotros porque salió a las seis de la mañana. A la tarde nombró que se iba a comunicar y no lo hizo. Ahí comenzó toda la búsqueda”, contó Florencia Acosta, otra de sus amigas.

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“El consuelo que me da todo esto es que ella logró lo que siempre quiso, que era subir esa montaña. Por ahí ella estuvo haciendo lo que verdaderamente le hacía feliz. Por un lado eso me da paz, aunque me de mucha tristeza no tenerla conmigo”,dijo, entre lágrimas.

Es que para Florencia, Abril era como una hermana que estaba cuando la necesitaba.