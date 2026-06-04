América Latina

El futbolista que agredió de un cabezazo a un árbitro en Uruguay y le hizo perder dos dientes deberá indemnizarlo

Pese a que su club fue campeón, el jugador quedó disconforme con el arbitraje y lo agredió al final del partido provocándole también una fractura en la nariz. Tendrá que pagar 5.000 dólares

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Un partido de la tercera división de Maldonado terminó con un cabezado de un futbolista al árbitro (FM Gente)

Un partido de la tercera división de Maldonado (Uruguay) jugado en octubre terminó con la agresión al árbitro Alexis Ferreira. Uno de los futbolistas del club San Lorenzo le dio un golpe de cabeza y el juez terminó con herida en su boca y hasta perdió dos piezas dentales. Ahora, el agresor deberá pagar una suma superior a los USD 5.000 para indemnizar al juez.

El futbolista había sido imputado por lesiones personales. La fiscal Ana Rosés fue la que investigó el caso y pidió la formalización de la investigación. Como informó El País, se le impusieron al jugador medidas cautelares de prohibición de comunicación con la víctima y la imposibilidad de ingresar a espacios deportivos. Estas restricciones fueron renovadas en marzo.

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El episodio ocurrió el 18 de octubre, tras el partido entre San Lorenzo de San Carlos (en el que jugaba el agresor) y Central Molino. San Lorenzo fue campeón en ese partido, pero el resultado no conformó a sus futbolistas que, terminado el partido, se acercaron al árbitro a protestar.

El futbolista imputado junto a su defensora Karen Pintos en la audiencia judicial (FM GENTE)
El futbolista imputado junto a su defensora Karen Pintos en la audiencia judicial (FM GENTE)

Por los reclamos, el árbitro decidió mostrarle la roja a dos de ellos. Uno de los expulsados reaccionó y le pegó un cabezazo al juez.

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El golpe provocó la fractura de la nariz y la pérdida de dos piezas dentales, lo que provocó que tuviera que atravesar una lenta recuperación.

Desde un primer momento se planteó la posibilidad de que las partes llegaran a un acuerdo económico reparatorio, pero a fines del año pasado las diferencias eran marcadas. “Acá hay mucho daño y un acuerdo significa la extinción del delito y el arreglo civil”, había explicado entonces el abogado de la víctima, Sebastián Serrón Son, en declaraciones con ese diario uruguayo. El defensor fue contratado por la Asociación de Árbitros.

Árbitro fue agredido al cierre de un partido en Maldonado
Un partido de la tercera división de Maldonado terminó con un cabezado de un futbolista al árbitro (FM Gente)

La Fiscalía analizó las filmaciones del partido, tomó declaraciones a los testigos, al agresor y al agredido. El abogado de los árbitros quería, más allá de la sanción, que los jugadores recibieran un mensaje para que lo que se vivió en la cancha no se vuelva a repetir.

Ante un nuevo acercamiento del vencimiento de las medidas, la Fiscalía pidió una nueva audiencia pero la situación ahora era completamente diferente porque las partes llegaron a un acuerdo.

La indemnización monetaria puso punto final a un proceso penal. Según la cifra informada por El País, el monto del acuerdo supera los 200.000 pesos uruguayos, una cifra cercana a los USD 5.000.

En ese momento, el fútbol estuvo detenido durante dos semanas por decisión de la Asociación de Árbitros de Maldonado. La Liga Mayor, en tanto, definió que el agresor no podrá participar de esa competencia durante tres años.

El relato del juez

Después de la agresión, el árbitro Ferreira contó a la radio local Cadena del Mar que la agresión se dio al final del partido, después de que decidiera expulsar a dos jugadores que se acercaron a insultarlo. Durante el partido el ambiente ya había estado espeso: uno de los jugadores se había ido encima de él luego de una tarjeta amarilla. “Perdí piezas dentales, tuve mucha sangre y me sentí mareado. Fue muy fuerte”, señaló.

La abogada del futbolista, Karen Pintos, expresó entonces que su defendido “está dispuesto a colaborar” con los gastos del tratamiento al que debió someterse el árbitro, que sufrió una fractura nasal y perdió dos piezas dentales. Según consignó FM Gente, Pintos señaló que su cliente le pidió disculpas al agredido, algo que fue “bien recibido”.

Tras la imputación de noviembre del año pasado, la Asociación de Árbitros de Maldonado Capital emitió un comunicado en el que expresa su conformidad con el fallo. “Consideramos que esta resolución marca un antes y un después para todo lo que concierne al deporte”, dice el texto.

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Alexis Ferreira

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