Espiasse pasó a ser perseguido por decenas de policías. Cambió su identidad. Pasó a llamarse Matías Nicolás Lago González. La clandestinidad lo convirtió en otro hombre, más hermitaño y desconfiado. Como si el peligro acechante le fuera dictando lo que debía hacer para no transformarse en un hombre muerto. No dormir más de noches seguidas en el mismo lugar. Cambiar de aspecto. No ostentar. No hacer llamadas. Tener protección. Y si no se la tiene, buscarla. No confiar en casi nadie. No estar cerca de la familia. Olvidarse de los cumpleaños de los hijos, los padres y de la esposa. Los días del prófugo parecieran durar más que los días de cualquier otro hombre. Se huele la traición como si fuera el aroma que emana un limonero.