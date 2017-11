Por otro lado, cuando le consultaron si tenía algo para decirle al ladrón que prestuntamente arrojó a Brenda del tren en movimiento, Elizabeth dijo que "al ladrón lo miraría a los ojos y le diría 'no sabés lo que hiciste'". "Yo creo en dios, y esa persona nació como todos nosotros, pura, es un ser vivo, y por razones de la sociedad buscó esta forma de vida. Yo lo perdono, pero que no lo vuelva a hacer, le diría eso. 'Por favor, no lo hagas más. Necesitás ayuda, yo te la voy a brindar, pero no hagas más esto'", agregó.