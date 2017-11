"Pido difundir y rezar. Rezar para que el milagro se produzca, que Brenda recupere su estado, que pueda ser médica – continuó- . Ella tiene proyectos de vida. Si todos nos unimos en un rezo por Brenda, se va conseguir. Que se haga Justicia, que atrapen al culpable para que no haya otra Brenda y no haya otra Madre del dolor, para que no vivamos con miedo".